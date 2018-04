Diễn biến mới vụ hai vợ chồng tử vong sau tiếng súng nổ

Đêm 19/4/2018, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau khi xảy ra sự việc hai vợ chồng chết bất thường tại xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bước đầu xác định nguyên nhân cái chết của 2 vợ chồng anh Phạm Văn Vạn (SN 1976) và vợ là chị Lò Thị Liềm (SN 1980) là do mâu thuẫn gia đình, dẫn đến anh Vạn sát hại vợ, sau đó dùng súng kíp tự sát.

Ngôi nhà sàn nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Trước đó, vào khoảng 1h sáng ngày 18/4/2018, người dân bản Piềng Tặt, xã Mường Chanh nghe tiếng kêu cứu của chị Liềm nên chạy sang cứu giúp, tuy nhiên, anh Vạn cầm súng kíp dọa bắn nên không ai dám vào. Sau đó, mọi người nghe tiếng súng nổ trong nhà liền chạy vào thì thấy chị Liềm và anh Vạn đã chết, trên người chị Liềm có nhiều vết đâm chém, còn anh Vạn chết trong tư thế ôm súng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Mường Lát đã có mặt tại hiện trường và cấp báo đến cơ quan điều tra Công an tỉnh.

Theo hàng xóm của gia đình nạn nhân, thời gian gần đây, cuộc sống 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã dẫn đến sống ly thân. Anh Vạn nhiều lần đòi quay lại sống với vợ nhưng bị chị Liềm từ chối, nên thường xuyên uống rượu say và kiếm cớ về nhà chửi bới, gây chuyện với vợ. Đến rạng sáng 18/4 thì xảy ra chuyện.

Hiện, cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành điều tra các bước tiếp theo và hoàn tất hồ sơ thủ tục./.

