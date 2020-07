Điện Biên phá chuyên án 119C, bắt 3 đối tượng, thu giữ 54 bánh heroin

Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Cục C04 – Bộ Công an, Công an thị xã Mường Lay, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan và đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án ma túy lớn 119C, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 54 bánh heroin.

Ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên động viên, khen thưởng các thành viên của ban chuyên án 119C.

Theo đó vào hơn 23 giờ đêm ngày 7/7, tại Km 103, Quốc lộ 12 thuộc địa bàn bản Tin Tốc, xã Mường Tùng, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên) các đơn vị trong chuyên án đã phối hợp tiến hành bắt giữ một đối tượng nam giới khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 54 bánh heroin (khối lượng 18,9Kg), 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Sau khi bắt giữ đối tượng này, qua công tác đấu tranh khai thác, các thành viên ban chuyên án đã chỉ đạo các tổ công tác đồng loạt giữ khẩn cấp 2 đối tượng nam giới khác có trong chuyên án, tạm giữ 1 xe ô tô, 1 xe máy, 6 điện thoại di động.

Được biết chuyên án 119C được hình thành qua công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào thuộc địa bàn tỉnh Điện Biên. Cục C04 – Bộ Công an và phòng PC04, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia với số lượng lớn từ Lào vào Điện Biên qua các tỉnh Lai Châu, Lào Cai rồi tiếp tục tiêu thụ sang nước thứ ba.

Sau hơn 1 tháng đấu tranh quyết liệt, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng đấu tranh, chuyên án đã dần được bóc gỡ. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Ngay trong chiều nay 8/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã trao thưởng cho các thành viên của ban chuyên án 119C vì những thành tích xuất sắc đã đạt được./.