Điều tra 2 vụ nổ súng, 1 người chết tại Cà Mau

Vụ nổ súng làm chết người xảy ra tại huyện Năm Căn. Thông tin ban đầu, vào khoảng 18 giờ ngày 18/9, ông P. ở chòi giữ vuông tôm tại xã Đất Mới, huyện Năm Căn. Sau đó, Nguyễn Văn Đương (SN 1994, ở huyện Năm Căn) điều khiển vỏ lãi đến chòi để đòi nợ ông P.

Giữa hai người đã xảy ra cự cãi. Đương dùng súng tự chế bắn vào người làm ông P. tử vong rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Sau đó, Đương đã đến công an địa phương đầu thú.

Chòi canh vuông tôm nơi ông P. bị Đương bắn chết

Bước đầu, Đương khai nhận, nguyên nhân xảy ra vụ việc là do P. mượn 1,5 triệu đồng của đối tượng nhưng hứa nhiều lần không trả. Sau khi gây án, nghi phạm đã ném hung khí xuống biển.

Cũng trong ngày 18/9, tại Bến xe Cà Mau xảy ra vụ nổ súng bắn người. Thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30, ông C.K.T lái xe taxi xảy ra mâu thuẫn với ông T.V.H (41) tuổi) và H.X.H (40 tuổi, cùng ở phường 6, TP.Cà Mau). Ông H.X.H đánh ông C.K.T té ngã. Cùng lúc đó, ông T.V.H cầm trên tay vật màu đen, hình dạng giống súng tấn công ông C.K.T. Đã có 3 âm thanh giống tiếng súng phát ra.

Công an địa phương đã tiếp nhận vụ việc. Bước đầu, ông C.K.T được ghi nhận bị thương tích nhẹ, xây xát vùng gối trái và vai do bị đánh và té ngã, không phát hiện thương tích do súng gây ra.