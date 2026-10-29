Điều tra đối tượng dùng hung khí đâm tử vong một người ở Xuân Mai, Hà Nội

Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một người bị đối tượng dùng hung khí đâm tử vong ở xã Xuân Mai, Hà Nội trong ngày 29/10. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm đã bị công an bắt giữ ngay sau khi gây án.

Hiện trường vụ việc.

Cụ thể, vụ việc xảy ra trưa 29/10 tại thôn Trí Thủy, xã Xuân Mai, Hà Nội. Thời điểm trên, hai người đàn ông đang trên đường đi chơi về thì phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc di chuyển, người đi phía sau bất ngờ dùng hung khí đâm người đi trước.

Bị tấn công, nạn nhân bỏ chạy nhưng bị đối phương truy đuổi và tiếp tục đâm. Hậu quả, nạn nhân tử vong tại hiện trường. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, người dân đã trình báo cơ quan công an. Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an TP Hà Nội khẩn trương vào cuộc xác minh, điều tra.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn bộc phát giữa nạn nhân và đối tượng. Sau khi vụ việc xảy ra, nghi phạm gây án đã nhanh chóng bị lực lượng chức năng bắt giữ. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.