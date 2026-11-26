Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h30 ngày 25/11, người đàn ông này đi từ bên ngoài vào một khách sạn 5 sao trên đường Trần Phú. Sau đó, người này sử dụng thang máy lên tầng 27, khu vực sân thượng của khách sạn.

Hiện trường vụ việc tại một khách sạn 5 sao trên đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Tại đây, người đàn ông được cho là đã trèo qua lan can rồi rơi xuống khu vực phía dưới. Cú rơi khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sự việc xảy ra vào thời điểm có đông người và phương tiện lưu thông trên đường Trần Phú, khiến nhiều người dân, du khách chú ý.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an và các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, thu thập thông tin, dấu vết phục vụ điều tra. Camera an ninh của khách sạn đã ghi lại diễn biến sự việc, là một trong những nguồn thông tin phục vụ quá trình xác minh.

Một số nhân chứng cho biết, trước khi xảy ra vụ việc, người đàn ông này từng tìm cách đi vào một khách sạn khác trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tuy nhiên, nhân viên khách sạn phát hiện và ngăn cản.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục xác minh nhân thân nạn nhân, làm rõ quá trình di chuyển của người này trước khi xảy ra vụ việc và các tình tiết liên quan để xác định nguyên nhân tử vong.