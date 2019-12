Điều tra nguyên nhân vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong nhà riêng

Ngày 16/12, thông tin từ ông Trần Đình Dũng - Trưởng công an xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, sáng sớm nay trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai vợ chồng trẻ tử vong tại nhà riêng.

Hiện trường vụ việc

Theo đó, sáng 16/12, bà L. là mẹ của Trần Văn P. (SN 1992, xóm Nhật Tân, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc) không thấy con trai và con dâu đưa cháu đi học nên chạy đến nhà để gọi thì hoảng hốt phát hiện con trai và con dâu là chị O. (SN 1995) đã tử vong tại nhà.



Theo ông Dũng, anh P. được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ ở chuồng bò gia đình. Còn chị O. được phát hiện tử vong trong giường ngủ của gia đình.

"Anh P. và chị O. có 2 người con. Trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng anh P. sống chan hòa với mọi người xung quanh. Cái chết bất thường của vợ chồng anh P. khiến mọi người hết sức bàng hoàng", ông Dũng thông tin thêm.