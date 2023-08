Điều tra vụ một bảo vệ bị nghi đâm chết đồng nghiệp trong phòng trọ

Theo thông tin ban đầu, tối ngày 29/8, người dân sống tại khu phòng trọ tại hẻm 210 An Dương Vương (Phường 16, Quận 8) nghe tiếng la hét phát ra từ một phòng trọ. Đến kiểm tra thì thấy ông P. (57 tuổi, quê Nghệ An) tay ôm ngực chạy ra khỏi phòng rồi nằm gục tại lối đi khu trọ, trên người nạn nhân có vết thương nghi do bị đâm. Do thương tích nặng nên ông P. đã không qua khỏi.

Dãy trọ nơi người bảo vệ tử vong nghi do bị đâm chết. (Ảnh: Trần Kha)

Cùng lúc đó, người dân cũng nhìn thấy ông N. (hơn 50 tuổi, quê Hải Phòng) tay cầm con dao đi ra khỏi phòng trọ.

Nhận được tin báo, công an có mặt đưa ông N. đưa về trụ sở, lấy lời khai những người liên quan và khám nghiệm hiện trường.

Người dân sống ở khu trọ cho biết, ông P. và ông N. cùng làm bảo vệ tại chung cư và ở chung phòng trọ với một số bảo vệ khác. Vào buổi chiều ngày 29/8, ông P. và hai bảo vệ khác đi làm về thì thấy ông N. mua rượu về nhậu gây ồn ào, dẫn đến mâu thuẫn, cự cãi giữa đôi bên, dù được mọi người can ngăn nhưng sau đó án mạng đã xảy ra.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.