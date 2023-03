Điều tra vụ nữ công chứng viên bị hành hung tại nơi làm việc

Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) nhận được đơn trình báo của bà N.T.T. (SN 1981, thường trú tại phường Nam Khê, thành phố Uông Bí) về việc ông V.T.D. (45 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) có hành vi nhổ nước bọt và đá vào mặt bà T. ngay tại Văn phòng công chứng (Tổ 3, khu Trới 6, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long).

Ông V.T.D. (45 tuổi, ở xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) có hành vi nhổ nước bọt và đá vào mặt bà T. tại văn phòng công chứng phường Hoành Bồ, thành phố Hạ Long (Ảnh cắt clip từ camera an ninh)

Hành động này khiến nữ công chứng viên nhập viện điều trị.

Sau khi nhận được đơn thư tố giác của bà N.T.T., Công an thành phố Hạ Long đã đề nghị ông V.T.D. là cổ đông lớn nhất với hơn 60% cổ phần của Văn phòng Công chứng N.T.T. đến và làm rõ vụ việc./.