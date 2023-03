Điều tra vụ tai nạn giao thông khiến một cô gái trẻ tuổi tử vong

Điều tra vụ cô gái tử vong sau 2 tháng hôn mê vì phẫu thuật nâng mũi

VOV.VN - Ngày 18/3, thông tin từ Công an phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ một cô gái tử vong sau 2 tháng hôn mê nghi do phẫu thuật thẩm mỹ lên Công an quận Hoàng Mai thụ lý để điều tra, làm rõ.