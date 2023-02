Đổ xăng đốt vợ cũ ở giữa ngã tư TP Buôn Ma Thuột

VOV.VN - Tin từ Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tối (1/2), Đội nghiệp vụ công an thành phố đang phối hợp với công an phường Tân Thành tiếp tục điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông đổ xăng lên người vợ cũ rồi châm lửa đốt.