Đoạt mạng anh họ vì nghi ngờ bị nói xấu

Thông tin ban đầu, nạn nhân là anh H.Đ.T. (SN 1978, trú tại thôn Mậu An, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương). Nghi phạm được xác định là Hoàng Đình Kim (SN 1979, quê tại thôn Mậu An, xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương), em họ của nạn nhân.

Ảnh minh họa

Khoảng 14h ngày 3/7, do mâu thuẫn cá nhân, Hoàng Đình Kim đã dùng dao đâm anh H.Đ.T. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong hồi 17h55 cùng ngày. Ngay sau khi gây ra vụ án, Kim đã bị lực lượng công an bắt giữ để điều tra.

Kim sinh sống tại TP HCM và mới về quê. Do cho rằng anh T nói xấu mình với gia đình nên Kim đã hẹn gặp anh T. đến nhà để nói chuyện. Hai người xảy ra mâu thuẫn, Kim liền dùng dao bầu đuổi và đâm anh T. tại khu vực đất chuyển đổi của thôn Mậu An.

Sự việc đang được cơ quan Công an phối hợp điều tra.