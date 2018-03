Đòi gặp vợ, thanh niên ôm bình ga cố thủ làm cả xóm hoảng sợ

7h ngày 16/3, người dân sống trên đường Bùi Thị Xuân (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương) hốt hoảng khi nghe tiếng la hét của người đàn ông phát ra từ căn nhà trong hẻm. Chạy đến kiểm tra, mọi người tá hỏa thấy thanh niên tên Vinh đang ôm bình gas cố thủ trong nhà và luôn miệng nói đòi gặp vợ. Trong ảnh là hẻm nhà của bà Lưu Thị H. (SN 1962, trú P.Tân Bình) nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: 24h.com) Hoảng hốt, người dân liền trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận tin báo, Công an P.Tân Bình, lượng lượng CS PCCC tỉnh Bình Dương có mặt cùng người thân khuyên nhủ người đàn ông trên. Xe chữa cháy cũng được huy động để sẵn sàng ứng cứu. Trong ảnh: Mọi người đang theo dõi vụ việc (Ảnh: Báo CA TP.HCM) Nhiều người dân lo lắng theo dõi vụ việc. Vợ của Vinh cùng người thân có mặt vận động anh ta ra ngoài nhưng người này vẫn cố thủ bên trong la hét. (Ảnh: Saostar) Đến gần 11h cùng ngày, cảnh sát phá cửa xông vào khống chế, đưa Vinh ra ngoài. Người này sau đó được đưa về trụ sở công an phường lấy lời khai.

