Đôi nam nữ tàng trữ gần 1000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 26/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu gần 1.000 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật liên quan đến vụ án.

Danh tính hai đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Đại Nguyên (SN 1990, trú tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân) và Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1987, trú tại xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân).

2 đối tượng bị bắt giữ.

Trước đó, vào lúc 18h45 ngày 20/6, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Công an xã Xuân Thành phát hiện một đôi nam nữ đi xe ô tô mang biển kiểm soát 38A - 173.34 đến khách sạn thuộc thôn Thành Hải, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân có nhiều biển hiện nghi vấn nên đã tiến hành theo dõi.

Khi đôi nam nữ đi từ tầng hai của khách sạn xuống dưới tầng 1, trên tay người phụ nữ cầm hai túi nilon màu đỏ và màu đen, lực lượng chức năng đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

Bất ngờ bị kiểm tra, người phụ nữ đã vứt 2 túi nilon bỏ chạy ra sân sau của khách sạn. Lực lượng chức năng đã đuổi bắt người này và đưa cả hai đối tượng về trụ sở làm việc.

Kiểm tra bên trong các túi nilon, lực lượng chức năng phát hiện 975 viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến) và 10 viên nén màu xanh.

Hiện Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ./.