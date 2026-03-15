Đòi nợ kiểu xã hội đen, Trần Lâm Xung bị Công an Hà Nội truy nã

Theo tài liệu điều tra, năm 2024 tại địa bàn phường Dương Nội, TP Hà Nội, xuất phát từ việc đi đòi nợ, Trần Lâm Xung cùng một số đối tượng đã có hành vi đe doạ, ép buộc nạn nhân viết giấy nhận nợ với số tiền 4,1 tỷ đồng.

Quyết định truy nã đối tượng Trần Lâm Xung

Căn cứ các chứng cứ thu thập được, ngày 05/01/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Lâm Xung về tội cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 10/01/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối với Trần Lâm Xung để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân nếu phát hiện đối tượng ở đâu, cần thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, số điện thoại 0934.378.686, hoặc cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý.