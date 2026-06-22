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Đối tượng bị truy nã sa lưới ở Lâm Đồng

Thứ Hai, 11:38, 22/06/2026
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VOV.VN - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đoàn Thị Thơ, 34 tuổi, trú tại thôn 5, xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn Thị Thơ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên, vào tháng 5/2025, Đoàn Thị Thơ đã bỏ trốn sau khi thực hiện hành vi phạm tội tại phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Cơ quan Công an xác định đối tượng phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, khó khăn trong quá trình truy bắt. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh.

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Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Đoàn Thị Thơ bị bắt sau hơn 1 năm lẩn trốn

Quá trình đấu tranh, Ban Chuyên án đã nhiều lần tổ chức xác minh việc lẩn trốn của Đoàn Thị Thơ tại các tỉnh khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Tuy nhiên, Đoàn Thị Thơ thường xuyên thay đổi nơi lẩn trốn và làm nhiều nghề nghiệp khác nhau dẫn đến quá trình phá án gặp khó khăn.

Ngày 18/6/2026, Ban chuyên án do Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chủ trì đã phát hiện, bắt giữ Đoàn Thị Thơ đang trốn tại xã Hoài Đức, tỉnh Lâm Đồng.

Thanh Hiếu/VOV-miền Trung
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