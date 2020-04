Đối tượng có 3 tiền án vẫn rủ bạn góp tiền mua ma túy

Hai đối tượng bị bắt là Đinh Hồng Phương, SN 1985, trú tại thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng và Phạm Minh Tuân, SN 1979, trú tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra (Nguồn: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Tại thời điểm bị bắt, lực lượng công an thu giữ 1 gói heroin nhỏ. Qua đấu tranh, Phương khai nhận do nghiện ma túy nên đã cùng với Tuân góp tiền đi mua 1 gói heroin với giá 300.000 đồng để cả hai cùng nhau sử dụng. Khi cả hai đang tìm chỗ để sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Phương là đối tượng đã từng có 3 tiền án về ma túy. Từ năm 2006 đến 2016, Phương bị Tòa án nhân dân các huyện Vân Đồn, Ba Chẽ và thành phố Uông Bí xử phạt tổng cộng 6 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Vân Đồn để tiến hành điều tra, làm rõ./.