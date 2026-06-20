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Đối tượng cưỡng đoạt tiền của tiếp viên quán karaoke ở An Giang ra đầu thú

Thứ Bảy, 22:28, 20/06/2026
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VOV.VN - Sau khi bị truy nã về hành vi cưỡng đoạt tài sản, Trần Lê Linh đã đến cơ quan công an đầu thú. Linh cùng đồng phạm bị cáo buộc thu tiền bảo kê của các tiếp viên tại nhiều quán karaoke, quán nhậu ở An Giang, chiếm đoạt hơn 66 triệu đồng.

Ngày 20/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa vận động đối tượng Trần Lê Linh (sinh năm 1997, cư trú ấp Tân Hiệp, xã Óc Eo, tỉnh An Giang) đang lẩn trốn quyết định truy nã về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng tháng 2/2025, Linh cùng với Hà Lê Mai Huỳnh và 3 đối tượng khác đến các quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn xã Óc Eo, tỉnh An Giang để gặp chủ, phục vụ và tiếp viên, bắt buộc mỗi tiếp viên phải đóng tiền bảo kê 10.000 đồng/bàn và đe dọa nếu không đóng thì bị đánh, gây khó khăn nên các tiếp viên đồng ý.

Doi tuong cuong doat tien cua tiep vien quan karaoke o an giang ra dau thu hinh anh 1
Đối tượng Trần Lê Linh tại cơ quan công an

Sau đó, cứ mỗi tuần, Huỳnh kêu Linh cùng các đối tượng trong nhóm đi gặp quản lý, chủ quán, tiếp viên lấy tiền bảo kê một lần. Số tiền lấy được, các đối tượng chi trả tiền nhà trọ, ăn uống của nhóm và chia nhau tiêu xài cá nhân.

Đến khoảng tháng 10/2025, nhóm Linh đến thông báo cho các tiếp viên chuyển sang thu 300.000đ/tuần. Tổng số tiền nhóm Linh đã chiếm đoạt của 11 tiếp viên là trên 66 triệu đồng.

Sau khi nắm bắt thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”, ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can; riêng Linh bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 16/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Linh. Sau khi biết mình bị truy nã và được vận động, trưa 19/6, Linh đã đến Công an phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai xin đầu thú.

Phạm Hải, CTV Tiến Tầm/VOV-ĐBSCL
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