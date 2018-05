Đối tượng cướp giật 14 vụ trong 4 tháng lĩnh án

Ngày 4/5, Tòa án Nhân dân huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Khưu Minh Dũng, SN 1984, ngụ ấp Phố Dưới B, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng về tội cướp giật tài sản.

Đối tượng Khưu Minh Dũng tại tòa. (Ảnh: Phạm Hải)

Theo cáo trạng, sau khi chấp hành xong bản án 2 năm tù giam của Tòa án Nhân dân quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) về tội cướp giật tài sản, Khưu Minh Dũng đến các tỉnh miền Tây tham gia cờ bạc bằng hình thức đá gà ăn tiền.

Ngày 21/12/2014, Dũng tiếp tục cướp tài sản tại ấp An Bình, xã Bình An huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, sau đó trốn khỏi địa phương và bị Công an ra quyết định truy nã về tội cướp giật tài sản.

Đối tượng đã gây ra 14 vụ cướp giật tài sản ở huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang), thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) và huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) trong vòng chưa đến 4 tháng.

Với hành vi nêu trên, ngày 13/12/2017, Dũng bị Tòa án Nhân huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) xử phạt 1 năm 3 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”; ngày 10/01/2018 Dũng tiếp tục bị Tòa án Nhân dân thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) xử phạt 6 năm tù giam cũng về tội cướp giật tài sản.

Kết thúc phiên tòa hôm nay, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Khưu Minh Dũng 4 năm tù giam về tội cướp giật tài sản. Cộng với hai bản án trước đó, tổng hợp hình phạt chung mà bị cáo phải chấp hành là 11 năm 3 tháng tù giam./.

Bắt nghi phạm cướp giật điện thoại, kéo lê cô gái ở trung tâm TP HCM Thái chạy xe máy với tốc độ cao giật điện thoại di động (ĐTDĐ), kéo lê nạn nhân trên đường Nguyễn Thái Học (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM). Người phụ nữ bị cướp giật túi xách ngã sấp mặt xuống đường Thấy một phụ nữ đang cất chiếc túi xách vào cốp xe, đối tượng áp sát ra tay cướp giật.