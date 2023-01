Đối tượng đâm tử vong bạn nhậu vì không đồng ý đổi điện thoại

Nạn nhân là ông Nguyễn Văn T. (44 tuổi, ngụ xã Phú Trung, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước).

Tối ngày 4/1, Vương cùng với một người bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà ông Lê Anh Tuấn, ở thôn Phú An, xã Phú Trung. Sau đó, ông Nguyễn Văn T. và một người bạn cùng xóm khác cũng vào nhậu chung.

Trong lúc nhậu, T. muốn đổi điện thoại với Vương nhưng không được đồng ý nên xảy ra cãi vã và được mọi người can ngăn. Sau đó, Vương ra xe máy lấy 1 con dao nhọn dài khoảng 20cm giấu vào túi quần rồi tiếp tục quay trở lại bàn nhậu.

Đối tượng Lê Như Vương sau khi bị bắt

Tại đây, Vương kiếm cớ để tiếp tục cãi nhau, rồi rút dao đâm liên tiếp vào ngực ông T. Bị đâm, ông T. đứng dậy bỏ chạy được vài mét thì gục ngã, tử vong. Gây án xong, Vương vứt hung khí, rồi chạy vào vườn cao su bỏ trốn.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng nhanh chóng phong toả hiện trường, tổ chức vây bắt nghi can.

Sau nhiều giờ bỏ trốn, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Lê Như Vương khi đang lẩn trốn trong lô cao su, cách hiện trường khoảng 200m.

Tại cơ quan công an, Vương đã khai nhận hành vi của mình. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ./.