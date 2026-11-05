Đối tượng nhiễm HIV cắn vào tay cảnh sát giao thông khi bị truy bắt ma túy

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Sơn La cho biết, hai cán bộ của đơn vị bị các đối tượng nhiễm HIV cắn vào tay trong quá trình khống chế, bắt giữ người có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Hôm nay (5/11), 2 cán bộ đang tích cực được thăm khám, điều trị.

Cán bộ phòng Cảnh sát giao thông truy bắt thành công hai đối tượng.

Trước đó, ngày 15/10, tại Km 67+100m, thuộc bản Nà Hát, xã Mường Bám, tỉnh Sơn La, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phát hiện 2 đối tượng Quàng Văn Trường (SN 1986) và Lù Văn Trường (SN 1990), cùng trú tại xã Mường Ảng, tỉnh Điện Biên có biểu hiện nghi vấn.

Khi được yêu cầu kiểm tra ma túy bằng phương pháp test nhanh qua nước tiểu, cả hai bất ngờ bỏ chạy theo hai hướng khác nhau. Các cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế và bắt giữ các đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm 1 gói heroin và 16 viên ma túy tổng hợp. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận số ma túy trên do cả hai góp tiền mua về sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong tang vật theo quy định.

Trong quá trình khống chế các đối tượng, Đại úy Trương Thanh Bình và Thượng úy Lò Quốc Đạt, cán bộ phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La bất ngờ bị các đối tượng cắn vào cánh tay. Qua xác minh, cả hai đối tượng đều nhiễm HIV.

Ngay sau đó, lãnh đạo phụ trách Tổ CSGT Thuận Châu và chỉ huy đội đã nhanh chóng đưa hai cán bộ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La để khám và điều trị.

Dù đối mặt với hiểm nguy, các cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên quyết truy bắt, không để đối tượng bỏ trốn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và quyết tâm tấn công, trấn áp tội phạm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 23 đối tượng mua bán, tổ chức sử dụng trái phép ma túy ở TP.HCM VOV.VN - Từ việc phát hiện 4 đối tượng sử dụng ma túy tại một chung cư trên địa bàn phường Vũng Tàu, Công an TPHCM đã mở rộng điều tra và khởi tố, bắt tạm giam 23 đối tượng có liên quan đến đường dây mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.