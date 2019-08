Đối tượng trốn truy nã đâm một công an trọng thương khi bị vây bắt

Khoảng 16h30 ngày 13/8, phát hiện nghi can Nguyễn Văn Nam (30 tuổi, ngụ xã Tân Hưng) đang bị truy nã có mặt tại địa phương, Công an xã Tân Hưng phối hợp cùng Công an TP Bà Rịa và Công an tỉnh BR-VT tổ chức vây bắt.

Phát hiện lực lượng chức năng, Nam rút dao găm thủ sẵn trong người chống trả quyết liệt. Trong quá trình khống chế đối tượng, anh Nguyễn Minh Dũng đã bị Nam đâm trúng bụng, được đưa đến Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

Lãnh đạo Công an tỉnh BR-VT thăm hỏi anh Nguyễn Minh Dũng.

Theo hồ sơ của công an, Nam là nghi can trong vụ án cố ý gây thương tích tại phường Hắc Dịch (thị xã Phú Mỹ) đang bị Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ ra thông báo truy tìm hồi tháng 9/2018.

Đối tượng từng có nhiều tiền án, rất manh động. Năm 2006, Nam lĩnh án 7 năm tù về tội cướp giật tài sản; đến năm 2011, bị TAND huyện Châu Đức tuyên phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Nguyễn Văn Nam tham gia nhiều vụ gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, trong đó có vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Hắc Dịch vào tháng 6/2018 mà Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phú Mỹ ra thông báo truy nã./.