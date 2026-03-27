Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú sau hơn 9 năm lẩn trốn

Thứ Sáu, 19:05, 27/03/2026
VOV.VN - Sau hơn 9 năm lẩn trốn, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Việt Hà đã đến đầu thú tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình.

Ngày 26/3/2026, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa vận động thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phạm Việt Hà (SN 1981, trú tại phố Phúc Khánh, phường Nam Hoa Lư, nay là phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) ra đầu thú sau thời gian dài bỏ trốn.

Phạm Việt Hà trình diện tại Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình
Phạm Việt Hà trình diện tại Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Ninh Bình

Trước đó, vào đầu năm 2016, lợi dụng nhu cầu xin việc và sự nhẹ dạ, tin tưởng của một số người dân, Phạm Việt Hà đã đưa ra thông tin có khả năng “chạy việc” vào biên chế Nhà nước. Tin tưởng, nhiều người đã vay mượn, gom góp tiền để nhờ xin việc cho con em mình với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Hà không thực hiện như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân. Khi bị yêu cầu trả lại tiền, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình sau đó ra quyết định khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và phát lệnh truy nã.

Trong quá trình xác minh, truy bắt, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động gia đình, người thân thuyết phục bị can ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Với sự kiên trì vận động, ngày 26/3/2026, nhận thức được hành vi vi phạm không thể trốn tránh, Phạm Việt Hà đã tự nguyện đến trình diện tại Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, trong thời gian lẩn trốn đã di chuyển qua nhiều tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, thậm chí thay đổi tên nhằm che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Ninh Bình truy nã đối tượng truy nã đầu thú truy nã đặc biệt nguy hiểm lừa đảo chiếm đoạt tài sản Ninh Bình
Lừa đảo trên mạng bằng tin nhắn trúng thưởng
Lừa đảo trên mạng bằng tin nhắn trúng thưởng

Từ tháng 4/2013 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo và chiếm đoạt của các nạn nhân với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Lừa đảo trên mạng bằng tin nhắn trúng thưởng

Lừa đảo trên mạng bằng tin nhắn trúng thưởng

Từ tháng 4/2013 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo và chiếm đoạt của các nạn nhân với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Bắt "cao thủ" xem bói, lừa đảo 1 tỷ đồng
Bắt "cao thủ" xem bói, lừa đảo 1 tỷ đồng

Đối tượng sử dụng các thông tin cá nhân người bị hại, đánh vào tâm lý mềm yếu của người phụ nữ để lừa đảo.

Bắt "cao thủ" xem bói, lừa đảo 1 tỷ đồng

Bắt "cao thủ" xem bói, lừa đảo 1 tỷ đồng

Đối tượng sử dụng các thông tin cá nhân người bị hại, đánh vào tâm lý mềm yếu của người phụ nữ để lừa đảo.

Vụ 100 container hạt điều bị lừa: Còn nhiều vấn đề phía trước
Vụ 100 container hạt điều bị lừa: Còn nhiều vấn đề phía trước

VOV.VN - 100 container hạt điều trị giá gần nghìn tỷ đồng xuất sang Italia có nguy cơ bị chiếm đoạt khi các doanh nghiệp Việt Nam chưa nhận một đồng nào từ đối tác mà đã trao gần hết chứng từ gốc và “người mua” đã chờ sẵn ở cảng để đòi nhận hàng!

Vụ 100 container hạt điều bị lừa: Còn nhiều vấn đề phía trước

Vụ 100 container hạt điều bị lừa: Còn nhiều vấn đề phía trước

VOV.VN - 100 container hạt điều trị giá gần nghìn tỷ đồng xuất sang Italia có nguy cơ bị chiếm đoạt khi các doanh nghiệp Việt Nam chưa nhận một đồng nào từ đối tác mà đã trao gần hết chứng từ gốc và “người mua” đã chờ sẵn ở cảng để đòi nhận hàng!

