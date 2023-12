Đối tượng truy nã sa lưới khi nhập cảnh trái phép

Giúp người khác xuất cảnh trái phép, một đối tượng bị khởi tố

VOV.VN - Ngày 7/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 1 đối tượng về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.