Khoảng 21h ngày 19/11/2026, Công an phường Giảng Võ (TP Hà Nội) tiếp nhận Hoàng Khắc Trường (SN 1999, hộ khẩu thường trú tại xóm Hợp Quang, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; nơi ở tại Nhật Bản), đối tượng đang bị truy nã, đến tự nguyện đầu thú.

Theo hồ sơ, ngày 29/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (cũ) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Khắc Trường về tội Gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thượng tá Đỗ Sỹ Dũng, Trưởng Công an phường Giảng Võ tiếp nhận đối tượng truy nã Hoàng Khắc Trường

Ngày 28/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì (cũ) ra quyết định truy nã bị can đối với Hoàng Khắc Trường.

Qua công tác tuyên truyền, vận động người thân và gia đình phối hợp, cơ quan Công an đã vận động Trường từ bỏ ý định lẩn trốn, chủ động trở về trình diện. Đến ngày 19/11/2026, đối tượng được gia đình đưa đến Công an phường Giảng Võ để tự nguyện đầu thú.

Hiện Công an phường Giảng Võ đang củng cố hồ sơ, thủ tục để bàn giao Hoàng Khắc Trường cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Việc đối tượng truy nã tự nguyện ra đầu thú cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời là lời nhắc nhở đối với những người đang lẩn trốn pháp luật cần sớm từ bỏ việc trốn tránh, chủ động trình diện để được xem xét, xử lý theo quy định.