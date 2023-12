"Dòng chữ lạ" trên cổng chào ở Bình Dương, công an đang xác minh đối tượng

Sau khi bảng điện tử Led tuyên truyền ở cổng chào xã An Sơn xuất hiện dòng chữ “Nhà cái đến từ châu Phi”, UBND xã An Sơn đã chuyển bo mạch cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra.

Bảng điện tử tuyên truyền cổng chào xã An Sơn có "dòng chữ lạ"

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Bình Dương xác định, bảng điện tử Led cổng chào của xã ở ấp Phú Hưng, xã An Sơn, sử dụng wifi của một số hộ dân gần đó. Trong quá trình quản lí, cán bộ không khóa bộ điều khiển nên đã có người khác xâm nhập làm thay đổi nội dung bảng điện tử tuyên truyền. Hiện, công an đang xác minh đối tượng để mời lên làm việc.

Liên quan đến vụ việc trên, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương cũng đã có văn bản gửi đến các địa phương để tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trên màn hình tuyên truyền.

Lãnh đạo Sở đề nghị Thanh tra sở, các đơn vị, địa phương, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo phải kiểm tra thường xuyên, đột xuất, xử lý kịp thời nội dung quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo vi phạm quy định của Luật Quảng cáo.

Các đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền trên màn hình điện tử có kết nối internet phải thực hiện biện pháp bảo mật đối với hệ thống, thiết bị kỹ thuật; đồng thời có phương án ngắt kết nối internet, nguồn phát ngay khi phát hiện hệ thống bị xâm nhập.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đưa tin, tối ngày 20/11, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh về việc bảng điện tử Led cổng chào xã An Sơn xuất hiện dòng chữ “Nhà cái đến từ châu Phi”. Thông tin được chia sẻ khiến nhiều người đặt vấn đề tại sao bảng điện tử tuyên truyền của địa phương lại có dòng chữ liên quan đến cá cược bóng đá.