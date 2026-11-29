Đồng Tháp: Điều tra 2 trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân
VOV.VN - Ngày 29/11, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân 2 trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân xảy ra trên địa bàn.
Trước đó, vào trưa 28/11, người dân ở ấp Mỹ, xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp phát hiện một thi thể trôi dạt trên tuyến sông Rạch Gầm nên trình báo cơ quan công an.
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Kim Sơn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức trục vớt thi thể đưa vào bờ để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.
Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân là nam giới, khoảng 20 đến 30 tuổi, mặc quần jean, không mặc áo. Thời điểm được phát hiện, thi thể đã phân hủy nặng. Đáng chú ý, ở chân trái nạn nhân có buộc một sợi dây kèm theo chiếc bao, bên trong chứa vật thể chưa xác định được chủng loại.
Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính, lai lịch. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời xác minh, truy tìm thân nhân của nạn nhân.
Cũng trong chiều 28/11, tại ấp Tân Định, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp xảy ra một trường hợp tử vong chưa rõ nguyên nhân.
Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Thành Nguyện (61 tuổi, ngụ địa phương) sang nhà ông Nguyễn Quốc Đại (53 tuổi, cùng ngụ ấp Tân Định) thì bất ngờ phát hiện ông Đại tử vong trên bậc tam cấp phía sau nhà. Xung quanh thi thể có nhiều vết máu.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an ghi nhận ông Đại có bệnh nền, kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn HP (Helicobacter pylori). Gia đình cho biết, trước khi tử vong, ông Đại đã uống rượu bia nhiều ngày liên tiếp.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của ông Đại.