Đồng Tháp: Khởi tố bị can chở thuốc lá lậu gây tai nạn chết người

Trước đó, vào tháng 10/2026, Nguyễn Hữu Phúc điều khiển xe mô tô biển số 66F2-003.97, chở thuốc lá điếu ngoại nhập lậu và lưu thông với tốc độ cao. Khi phương tiện này lưu thông đến Km69+900, trên Quốc lộ 30, đoạn qua ấp Ba, xã An Long, tỉnh Đồng Tháp thì va chạm với xe mô tô biển số 62H7-9402 do bà B.T.P. (sinh năm 1965, ngụ TP.HCM) điều khiển, lưu thông theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến bà B.T.P. tử vong sau đó.

Bị can Nguyễn Hữu Phúc vận chuyển thuốc lá nhập lậu gây tai nạn chết người. (ảnh: CA)

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 1.400 gói thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, gồm: 470 gói nhãn hiệu SCOT, 500 gói nhãn hiệu JET và 500 gói nhãn hiệu HERO.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý bị can theo quy định pháp luật.