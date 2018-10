Đột kích nhà hàng, phát hiện gần 100 người tàng trữ, sử dụng ma túy

Báo PLO thông tin, chiều 22/10, Đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng chức năng Công an tỉnh vừa phát hiện và bắt quả tang 78 người tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà hàng karaoke Anh Hiếu (9 Võ Nguyên Giáp, khu phố Bình Khởi, phường 6, TP Bến Tre). Trong ảnh: Các đối tượng dương tính với ma túy tại Cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an nhân dân) Trước đó, báo Công an nhân dân cho biết, rạng sáng 21/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bến Tre phối hợp với các ngành chức năng bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Nhà hàng - Karaoke Anh Hiếu (phường 6, TP Bến Tre, Bến Tre) do ông Nguyễn Thành Nhân (ngụ TP Hồ Chí Minh) làm chủ. (Ảnh: Công an nhân dân) Báo Vnexpress đưa tin, khi đó, 13 phòng đang hoạt động với 100 khách; hơn 250 viên nén, nhiều gói nylon chứa ma túy được thu giữ. (Ảnh: Công an nhân dân) Tiến hành kiểm tra nhanh tại chỗ, phát hiện 44 người dương tính với ma túy, lực lượng chức năng đã đưa số người trên gồm cả nam và nữ về trụ sở để làm rõ. (Trong ảnh: ma túy bắt được tại hiện trường. Ảnh: Công an nhân dân) Tiến hành khám xét Nhà hàng - Karaoke Anh Hiếu, lực lượng Công an phát hiện nhiều vật thể dưới dạng cỏ khô, nhiều gói chứa tinh thể rắn màu trắng dạng đá, viên nén màu hồng, xanh và chất bột màu trắng nghi là ma túy các loại, nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy vương vãi trên sàn nhà, một số khác được cất giấu tinh vi trong nhà kho. (Ảnh: Công an nhân dân) Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra. Trong ảnh: lực lượng chức năng khám xét hiện trường. (Ảnh: Vnexpress)./.

