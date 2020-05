Đưa công an chính quy về bản, cách làm hay ở Bum Tở (Mường Tè, Lai Châu)

Xã Bum Tở, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc La Hủ, một trong 5 dân tộc ít người đặc biệt khó khăn của cả nước. Một thời, nơi đây từng bất ổn bởi "cơn lũ đen" (thuốc phiện) hoành hành. Nhờ xác định được địa bàn trọng điểm và xử lý tốt "điểm nóng" mà đến nay, Bum Tở đã có sự chuyển biến tích cực.

Ma túy và tà đạo lạ một thời diễn biến phức tạp, gây bất ổn an ninh chính trị trên địa bàn.

Người dân La Hủ vốn thật thà và chân chất, vì vậy một thời, bà con nơi đây từng rơi vào cảnh không lối thoát. Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin và thiếu hiểu biết của bà con, các đối tượng xấu đã dụ dỗ, lôi kéo vào việc mua bán, sử dụng thuốc phiện, di dịch cư tự do và đi theo một số tà đạo lạ. Nhờ lực lượng công an vào cuộc tuyên truyền, vận động và tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, đến nay tình hình an ninh trật tự ở Bum Tở đã có chuyển biến tích cực.

Nhớ lại một thời bản làng tăm tối, tỷ lệ đói nghèo cao, anh Phùng Vạ Hừ, ở bản Phìn Khò, xã Bum Tở chia sẻ: Nếu không có lực lượng công an chính quy về bản quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm thì không biết cuộc sống sẽ thế nào. Sau chuyển hóa địa bàn, bà con không chỉ bỏ hút thuốc phiện, không theo đạo lạ của kẻ xấu, mà còn được cán bộ công an giúp làm nhà, hỗ trợ sản xuất...

Anh Phùng Vạ Hừ chia sẻ: "Trước đây tình hình an ninh trật tự, ma túy và hoạt động đạo trái phép ở bản rất phức tạp. Từ khi công an xuống tuyên truyền, vận động, giúp đỡ bà con nên tình an ninh trật của bản đã ổn định".

Để giúp người dân thay đổi nhận thức và hành động, lực lượng công an chính quy phụ trách xã đã phân công lực lượng phụ trách từng bản. Hàng ngày, các anh xuống cơ sở phối hợp với lực lượng an ninh thôn bản tới từng nhà, rà từng người để tuyên truyền, vận động. Để bà con tin và làm theo, khi có bất kể việc gì cần là các anh đều bắt tay vào làm cùng bà con. Kiên trì bám bản, bám dân, tình hình an ninh trật tự ở Bum Tở đã dần ổn định.

Đại úy Tống Văn Quang, Trưởng Công an xã Bum Tở, huyện Mường Tè cho biết: "Chúng tôi đã trực tiếp xuống địa bàn, về từng bản họp, triển khai đến từng hộ gia đình về ma túy, tệ nạn xã hội, vũ khí vật liệu nổ. Nhờ vậy đến nay trong xã đã hạn chế các loại tội phạm, người dân yên tâm lao động sản xuất".

Nhờ thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn, đưa công an chính quy về cơ sở, đến nay người dân đã dần nhận thức, yên tâm sản xuất, một lòng theo Đảng, Bác Hồ.

Sau ba năm đưa công an chính quy vào thực hiện đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, gần 100 hộ dân theo đạo lạ Xè A đã ký cam kết lập lại bàn thờ tổ tiên theo phong tục tập quán của dân tộc La Hủ. Đồng thời, hàng chục vụ trộm cắp và mua bán, tàng trữ ma túy đã được lực lượng công an khám phá, đấu tranh xử lý.

Trung tá Pờ Anh Viễn, Phó trưởng Công an huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu cho biết: "Phức tạp nhất là nạn di dịch cư tự do, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tự chế, bởi đồng bào La Hủ vốn quen với phương thức săn bắt, hái lượm, sống nhờ rừng. Muốn bà con ổn cư, yên tâm lao động sản xuất thì phải giúp bà con có nhà, có việc làm và thu nhập. Vậy là các cán bộ công an lại trở thành thợ mộc, thành nhà nông, vừa hỗ trợ bà con làm, vừa vận động, tuyên truyền để bà con làm theo.

Kiên trì bám bản, bám dân, giúp bà con phát triển sản xuất, các anh công an được bà con coi như thành viên của bản, của gia đình. Từ đó, việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con cũng dễ dàng hơn. Các vụ việc, điểm nóng về an ninh trật tự từng bước được xử lý dứt điểm./.