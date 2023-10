Đưa vụ cháy quán karaoke 32 người chết vào diện theo dõi phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Hôm nay (15/10), lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 3 vụ án, 2 vụ việc do công an tỉnh thụ lý, trong đó có vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết.