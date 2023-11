TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Nông Xuân Thủy (SN 1983) 4 năm tù giam với tội danh "Giết người". Trước đó, Thủy đã dùng dao tấn công vợ vì nghi ngờ vợ "không chung thủy".

Đối tượng Nông Xuân Thủy bị tuyên phạt mức án 4 năm tù giam.

Theo cáo trạng, khoảng 13h30 ngày 22/6/2023, Nông Xuân Thuỷ về nhà ở tổ 10, phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng thì xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau với vợ là Đoàn Thị C. (SN 1982).

Trước đó, Thuỷ nghi ngờ vợ ngoại tình và mỗi lần xảy ra mâu thuẫn, C. đều đuổi Thuỷ ra khỏi nhà nên Thuỷ nảy sinh ý định giết vợ.

Do đó, Thuỷ đi vào buồng ngủ lấy dao rọc giấy rồi đi xuống nhà bếp cắt ngang vùng cổ sau gáy vợ và dùng tay chân đánh đấm nạn nhân.

Chị C. vùng thoát được nên bỏ chạy và kêu cứu nên Thuỷ rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 14h30 ngày 22/6/2023, Nông Xuân Thủy đến Công an phường Sông Bằng để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nạn nhân được hàng xóm đưa đến Trung tâm y tế khâu vết thương rồi đến Công an phường trình báo.

Tại phiên Tòa, bị hại không yêu cầu bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nông Xuân Thuỷ. Trong quá trình điều tra, bị cáo Nông Xuân Thuỷ đã tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ vào những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Thủy 4 năm tù giam về tội “Giết người”.