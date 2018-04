Dùng di động xâm nhập trái phép vào mạng UBND huyện Kim Bảng

Ngày 17/4, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, khởi tố vụ án hình sự “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông” xảy ra ngày 17/01/2018 tại UBND huyện Kim Bảng. Cơ quan điều tra đọc Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tạ Thế Linh (áo trắng). (Ảnh: Công an Hà Nam)

Sau khi tiến hành điều tra, thu thập đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đối tượng liên quan đến vụ án, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tạ Thế Linh (SN 1987, trú tại tổ 16, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam).

Theo điều tra ban đầu, khoảng trung tuần tháng 1/2017, Linh sử dụng điện thoại cá nhân hiệu Oppo A3V xâm nhập trái phép vào mạng máy chủ của UBND huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Sau đó đã xóa lượng lớn văn bản, dữ liệu của các phòng ban thuộc UBND huyện này.

