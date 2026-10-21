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Dựng hiện trường vụ hung thủ đập kính lái, dùng dao đâm tử vong tài xế ở Hà Nội

Thứ Tư, 10:53, 21/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ một đối tượng đập kính lái ô tô, dùng dao tấn công khiến tài xế ô tô tử vong xảy ra ở phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, TP Hà Nội. 

Sáng 21/10, theo nguồn tin của VOV.VN, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ một đối tượng đập kính lái, dùng dao sát hại tài xế ô tô xảy ra ở phố Bắc Cầu, phường Bồ Đề, TP Hà Nội. Hiện, vụ việc đã được chuyển hồ sơ từ Công an phường Bồ Đề lên Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hà Nội.

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Lực lượng chức năng dựng lại hiện trường vụ hung thủ đập kính lái, dùng dao đâm tử vong tài xế sáng 21/10. 

Danh tính nghi phạm hiện chưa được công bố. Vụ việc xảy ra khoảng 17h ngày 20/10 tại khu vực gần ngõ 212 phố Bắc Cầu. Chỉ vài giờ sau khi gây án, hung thủ đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo clip được người dân ghi lại, hung thủ đã sử dụng xe máy chặn đầu ô tô của nạn nhân. Sau khi đập vỡ kính bên lái, hung thủ cầm một con dao tấn công, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng lập tức lên xe máy bỏ trốn.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. 

Trọng Phú/VOV.VN
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