Dùng khe cửa để bán ma túy cho các con nghiện ​

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tốt bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Thái Sơn, SN 1967, HKTT tại số nhà 15, ngõ 452, đường Lê Duẩn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Sơn là đối tượng nghiện ma túy, có 4 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tổ chức đánh bạc và mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Đình Đông

Bị đuổi việc vì dính vào ma túy



Trước đó, hồi 14h ngày 30/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thanh Ba, ra lệnh khám xét khẩn cấp người, chỗ ở, đồ vật, phương tiện đối với Nguyễn Đình Đông, SN 1994, thường trú tại Phố Ẻn, xã Mạnh Lạn, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vì có hành vi bán trái phép 0,104gam heroin cho Hoàng Chí Quyết, ở khu 10, xã Ninh Dân huyện Thanh Ba.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Đình Đông, cơ quan Công an thu giữ 19 gói giấy bạc mầu trắng, bên trong chứa 1,198 gam heroin. Về nguồn gốc của số ma túy trên, Đông khai nhận đã mua của Đặng Thái Sơn. Đông cho biết, trước đây từng có một thời gian dài làm thuê ở Hà Nội, do đua đòi theo bạn bè xấu nên Đông đã dính vào nghiện ma túy.

Trong một lần đi chơi cùng bạn bè, Đông gặp Đặng Thái Sơn tại quán nước và được Sơn mời về nhà ở đường Lê Duẩn chơi. Qua trò chuyện, Đông được biết Sơn cũng là đối tượng nghiện ma túy và thường xuyên có các hoạt động mua bán trái phép các chất ma túy. Sau thời gian làm thuê ở Hà Nội, Đông bị đuổi việc vì dính vào nghiện ma túy. Trở về quê không lo làm ăn, Đông tiếp tục giữ mối liên hệ với Đặng Thái Sơn.

Ngày 27/4, Nguyễn Đình Đông đi xe máy từ nhà ra cao tốc Nội Bài - Lào Cai để bắt xe ô tô về Hà Nội gặp Sơn. Sau khi mua 1,5 triệu tiền heroin tại nhà riêng của Sơn, Đông tiếp tục bắt xe quay trở về huyện Thanh Ba. Số ma túy trên Đông sử dụng cho bản thân và bán cho một số đối tượng nghiện trên địa bàn.

Thấy việc mua bán ma túy thuận lợi, ngày 29/4, Đông lại đến nhà Sơn ở Hà Nội để mua ma túy về bán. Khi Đông đang bán trái phép ma túy cho Hoàng Chí Quyết, ở khu 10, xã Ninh Dân huyện Thanh Ba thì bị lực lượng Công an huyện Thanh Ba thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Đối tượng Đặng Thái Sơn (áo ghi) tại cơ quan Công an

Chỉ bán ma túy cho người quen, người lạ giao dịch qua khe cửa

Căn cứ lời khai của Nguyễn Đình Đông và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an có đủ chứng cứ để chứng minh, Đặng Thái Sơn, chính là đầu mối quan trọng chuyên cung cấp ma túy cho Đông và nhiều đối tượng khác thuộc địa bàn các tỉnh giáp ranh với thủ đô Hà Nội. Mặc dù, đã xác định được nhân thân của đối tượng nhưng việc bắt giữ Sơn là điều không dễ bởi khu vực nơi Sơn sinh sống là một địa bàn khá phức tạp, nơi tập trung nhiều đối tượng có biểu hiệu mua bán trái phép chất ma túy.

Đặng Thái Sơn từng có 4 tiền án, vợ Sơn cũng đang thụ án vì liên quan đến ma túy, chính vì vậy Sơn có khá nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng.

Sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 13h45, Công an huyện Thanh Ba phối hợp với Công an quận Đống Đa thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đặng Thái Sơn tại số nhà 15, ngõ 452, đường Lê Duẩn, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tại đây, ngoài Đặng Thái Sơn, cơ quan công an còn phát hiện Lê Văn Chính, SN 1955, trú thôn Quyết Tiến, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Khám xét chỗ ở của đối tượng Sơn, cơ quan công an thu giữ 12,89 gam Heroin, 807 gam Methaphetamine và 13,031 gam nhựa thuốc phiện. Khám xét trên người Lê Văn Chính, cơ quan công an thu giữ 01 gói herein, trọng lượng 2,020 gam.

Số ma túy và thuốc phiện thu được tại nhà đối tượng Đặng Thái Sơn

Tại cơ quan Công an, bước đầu Đặng Thái Sơn khai nhận, số ma túy trên Sơn mua của một người phụ nữ lạ mặt ở khu vực bến xe Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội với giá 9,6 triệu đồng. Sau khi mang về, Sơn cất giấu tại khu vực buồng ngủ phía bên trong của ngôi nhà, trong số này Sơn đã bán cho Nguyễn Đình Đông 2 lần với tổng số tiền là 3 triệu đồng và bán cho Chính 1 lần với giá 1 triệu đồng, tổng 3 lần bán ma túy Sơn thu lời 1,2 triệu đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, Đặng Thái Sơn chủ yếu bán ma túy cho các đối tượng quen biết ở tỉnh ngoài, với những đối tượng lạ mặt hỏi mua ma túy, Sơn chỉ giao dịch qua khe cửa sổ phía sau nhà chứ không trực tiếp giao ma túy và nhận tiền.

Hiện Công an huyện Thanh Ba tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, sớm hoàn thiện hồ sơ để đưa các đối tượng trên ra xử lý trước pháp luật./.