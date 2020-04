Đường 'Nhuệ' chiếm công ty, giám đốc sợ hãi xin phòng tạm giam lánh nạn

Sau 3 đơn đề nghị gửi cơ quan Công an TP Thái Bình nhưng không được giải quyết việc bị Đường “Nhuệ” dọa giết, phá hoại tài sản doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Lẫm – Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết viết đơn đề nghị lần thứ 4 gửi ông Nguyễn Đình Trung – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình.

Trước đó, ông Lẫm vay của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường “Nhuệ”) 1,7 tỷ đồng vào năm 2017 để làm ăn, không xác định thời hạn trả nợ, với mức lãi suất 2 triệu đồng/ngày. Đến cuối năm 2017, Đường "Nhuệ" yêu cầu trả nợ nhưng ông Lẫm chưa có khả năng trả.

Ông Lẫm trình bày, khoảng 18h ngày 3/10/2017, Đường "Nhuệ" cho quân khống chế văn phòng làm việc và nhà xưởng sản xuất, khóa cổng Công ty TNHH Lâm Quyết. Sau đó, đàn em của Đường "Nhuệ" còn mang theo kiếm đến ngủ tại văn phòng công ty cùng với thợ của ông Lẫm.

Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết nhiều lần tố cáo bị quân của Đường "Nhuệ" chiếm đóng và đập phá tài sản, đồ đạc.

Ngày 1-2/10/2017, Đường “Nhuệ” cho 4 người xuống văn phòng Công ty Lâm Quyết đòi nợ, ông Lẫm phải xin khất để thu tiền về trả.

Sáng 4/10, công nhân công ty đến làm việc bình thường nhưng 8h30 cùng ngày, Đường "Nhuệ" cho quân đuổi hết công nhân ra ngoài và khóa cổng lại.

“Tôi có gọi điện yêu cầu anh Ngọc, anh Nhàn (anh em ruột của ông Lẫm) ở lại trông coi công ty. Tôi thấy áp lực, căng thẳng và có điện cho anh Hậu là Trưởng Công an TP Thái Bình xin tạm tránh ít ngày để tìm cách giải quyết và được anh Hậu đồng ý”, ông Lẫm viết trong đơn.

Công ty bị đàn em của Đường "Nhuệ" chiếm đóng bất hợp pháp, ông Lẫm cũng liên tục bị Đường "Nhuệ" đe dọa, khủng bố tinh thần, khiến ông phải làm đơn cầu cứu lần thứ 2 gửi lãnh đạo Công an TP Thái Bình.

Trong đơn, ông Lẫm mong muốn được ở nhờ phòng tạm giam của Công an TP Thái Bình để được đảm bảo an toàn tính mạng.

Ông Lẫm viết: “Hai vợ chồng tôi hiện nay khó khăn không có chỗ ở an toàn. Tôi kính nhờ lãnh đạo Công an TP Thái Bình, Đội Hình sự giải quyết giúp tôi có chỗ ở, hoặc đảm bảo tính mạng tôi ở đâu cho an toàn, hoặc cho tôi ở nhờ phòng tạm giam của Công an TP Thái Bình cho an toàn để hợp tác cùng cơ quan chức năng”.

Đàn em của Đường "Nhuệ" đến chiếm đóng bất hợp pháp Công ty Lâm Quyết. (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp)

Những ngày cho quân chiếm đóng bất hợp pháp Công ty Lâm Quyết, Đường "Nhuệ" có gọi điện cho ông Lẫm bàn bạc, yêu cầu ông phải ủy quyền hoặc bán công ty cho hắn. Sau khi bàn bạc với gia đình, ông Lẫm quyết định không đồng ý với các yêu sách đó.

Lập tức, ông Lẫm bị Đường “Nhuệ” đe dọa, đưa cả nhà ông lên mạng xã hội Facebook ngày 10/10/2017 và treo giải thưởng, nếu ai bắt được vợ chồng Lẫm Quyết về trao cho hắn sẽ nhận được phần thưởng 1 tỷ đồng.

Sau những lá đơn, những cuộc điện thoại cầu cứu đến lãnh đạo Công an TP Thái Bình nhưng không cứu vãn được tình thế, ông Lẫm làm đơn cầu cứu gửi đến Đại tá Nguyễn Đình Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để được giúp đỡ và trả lời bằng văn bản, nhưng đều vô vọng.

Ngày 12/10/2017, ông Lẫm quyết định về nhà và có gọi điện cho Trưởng Công an TP Thái Bình thông báo mình có mặt ở địa phương, ngày hôm sau sẽ đến công an làm việc. Tuy nhiên, vị Trưởng Công an TP Thái Bình hướng dẫn ông Lẫm về công ty.

Sau đó, ông Lẫm làm việc với cán bộ điều tra của Phòng PC45 Công an tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, Công an tỉnh Thái Bình lại bàn giao về Công an TP Thái Bình cùng hồ sơ lời khai ban đầu.

Tại đây, ông Lẫm cung cấp file ghi âm cuộc điện thoại Đường “Nhuệ” đe dọa tính mạng của mình, một tấm ảnh chụp quân của Đường xuống Công ty TNHH Lâm Quyết đòi nợ và đe dọa.

Nhưng kể từ ngày ông Lẫm gửi đơn lần đầu đến Công an TP Thái Bình đến 29/11/2017 (thời điểm ông Lẫm viết đơn đề nghị lần 4), Công an TP Thái Bình không hề có lịch hẹn làm việc.

Sau những ngày bị đàn em của Đường Nhuệ cưỡng chiếm, Công ty Lâm Quyết của vợ chồng ông Lẫm rơi vào cảnh "nhà tan cửa nát", vợ chồng ông Lẫm cầu cứu các cơ quan bảo vệ pháp luật ở Thái Bình trong vô vọng.

Ngày 6/12/2017, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra thông báo về việc tiếp nhận giải quyết đơn tố cáo Nguyễn Xuân Đường và cho biết đang tập trung xác minh làm rõ.

Ngày 29/1/2018, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra thông báo gia hạn thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Theo thông báo, do tính chất phức tạp của vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình và Viện KSND TP Thái Bình cùng thống nhất gia hạn thời hạn điều tra, xác minh giải quyết tố giác về việc nói trên trong thời gian 2 tháng từ 29/1 đến 29/3/2018. Tuy nhiên, sau đó vụ việc vẫn không được giải quyết.

PV VTC News cũng đã liên hệ với Trung tá Cao Giang Nam – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình để làm rõ một số nội dung liên quan đến chính bản thân ông Nam do người dân có đơn "tố" cáo.

Tuy nhiên, ông Cao Giang Nam đề nghị phóng viên phải lên Công an tỉnh giới thiệu xuống thì ông mới sắp xếp trả lời.

Những ngày tiếp theo, phóng viên liên hệ với Đại tá Nguyễn Xuân Hậu - Trưởng Công an TP Thái Bình để làm rõ những nội dung liên quan, tuy nhiên, ông Hậu từ chối làm việc với phóng viên và hướng dẫn lên gặp Công an tỉnh Thái Bình.

Ngày 15/4/2020, trả lời PV VTC News, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Công an tỉnh Thái Bình đang xác minh, làm rõ một số vụ việc và làm nghiêm túc, không có vùng cấm. Trong thời gian tới khi có kết quả sẽ thông tin cụ thể từng vụ việc./.