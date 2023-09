Ea Rốk giữ vững an ninh trật tự vùng biên

Xã Ea Rốk, thuộc huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk có 15 thôn với 19 dân tộc cùng chung sống. Dân tộc thiểu số chiến 45% dân số của xã. Dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn, nhưng người dân luôn yên tâm lao động sản xuất, xây dựng đời sống, tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hệ thống Camera an ninh được lắp đặt tại các tuyến đường huyết mạch của xã Ea Rôk

Trong xây dựng nông thôn mới, cùng với góp công, góp của, hiến đất làm đường, xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi…Người dân, doanh nghiệp trong xã còn đóng góp hơn 100 triệu đồng để lắp đặt 30 camera an ninh ở 25 điểm trên tuyến đường huyết mạch, khu vực giao lộ, điểm họp chợ thuộc 15 thôn.

Ông Lê Văn Khâm, người dân xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Nhà nước đứng ra tập trung vận động nhân dân đóng góp thêm 1 số kinh phí để lắp đặt những trạm kiểm soát để như vậy để phòng ngừa các tệ nạn xã hội trên khu vực nông thôn cũng như người dân tham gia giao thông rất tốt”

Từ khi mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” được đưa vào hoạt động, từ trụ sở làm việc, lực lượng Công an xã có thể theo dõi được những điểm nóng, kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Dữ liệu từ camera an ninh làm cũng là căn cứ giúp lực lượng Công an xử lý nhiều đối tượng vi phạm một cách nhanh chóng, khách quan, chính xác.

Bên cạnh đó, cùng với mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự”, xã Ea Rốk còn triển khai xây dựng mô hình “Đường điện chiếu sáng” với gần 60 cột điện trải dài trên 4 thôn của Tỉnh lộ 1, tổng kinh phí gần 60 triệu đồng. Hơn 900 hộ dân được hưởng lợi trực tiếp. Mô hình này cũng đã hỗ trợ cho mô hình “camera an ninh” phát huy tốt hiệu quả vào ban đêm. Những hiệu quả thiết thực mà mô hình camera an ninh và đường điện chiếu sáng mang lại đã giúp người dân Ea Rốk càng thêm tin tưởng, ủng hộ chính quyền địa phương, tích cực trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội.

Người dân xã Ea Rôk yên tâm về tình hình an ninh trật tự tại địa phương

Bà Hoàng Thị Thơm, Cán bộ phụ trách công tác mặt trận Thôn 11, xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk nói: “Khi có đường điện về người dân rất phấn khởi vui mừng. Khi dó ánh sáng chiếu sáng đường ban đên và cho hệ thống camera giúp người dân yên tâm hơn trong sản xuất”.

Theo ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk: địa phương luôn xác định trong 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, thì tiêu chí số 19 về an ninh trật tự rất quan trọng và phải thực hiện thường xuyên liên tục nhất là ở địa bàn biên giới. Để đảm bảo công tác an ninh nông thôn, Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể xã Ea Rốk hàng năm phát động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng Công an xã cũng tăng cường vận động nhân dân chủ động phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội tại các địa bàn dân cư, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch UBND xã Ea Rốk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đi đôi với những văn bản triển khai từ Đảng uỷ, HĐND và uỷ ban xã thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các đoàn thể để xuống từng địa bàn thôn trọng yếu, tiềm ẩn nguy cơ mà mất an ninh trật tự thì chúng tôi vận động và kiểm tra thường xuyên đối với những địa bàn này”

Với mục tiêu xây dựng xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự, thời gian tới, xã Ea Rốk sẽ tiếp tục tăng cường triển khai nhiều giải pháp, nhằm nâng cao ý thức người dân về chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng chống, tố giác tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự, từ đó góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới.