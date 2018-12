Em chồng chém chị dâu tử vong và cháu bị thương

Tối 28/12, thông tin từ Công an xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến hai mẹ con thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 19h tối 27/12, chị Nguyễn Thị Xuân (42 tuổi, trú xã Nghĩa Hưng) đang ở nhà cùng con gái Nguyễn Quỳnh Như (15 tuổi) thì bất ngờ thấy em chồng của mình là Nguyễn Văn Dương (37 tuổi) sang nhà. Bất ngờ Dương dùng dao chém liên tiếp vào người chị Xuân.

Nghe thấy mẹ la hét cầu cứu, cháu Quỳnh Như vội chạy vào ôm lấy mẹ mình nên cũng trúng nhiều nhát dao.

Khi mọi người đến nơi thì chị Xuân đã tử vong với gần chục vết chém trên người. Quỳnh Như bị 2 vết chém ở tay, phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.

Ông Phạm Xuân Hoài - Trưởng công an xã Nghĩa Hưng cho biết, ngay trong đêm 27/12, Dương đã đến công an xã Nghĩa Hưng để đầu thú. Nguyên nhân bước đầu dẫn đến vụ việc được xác định là do mâu thuẫn gia đình. Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.