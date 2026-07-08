Gây án mạng sau cuộc nhậu ở Đắk Lắk, nghi phạm bị bắt giữ

Trước đó, ngày 6/7, Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, tiếp nhận tin báo về vụ xô xát xảy ra tại một căn nhà trên đường Y Ni Ksơr, khiến một người bị thương nặng. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng công an có mặt bảo vệ hiện trường, tổ chức xác minh, làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sáng cùng ngày, ông Y Khiêng Mlô (SN 1985), ông Y.K.N. (SN 1963), ông Y.Y.Ê (SN 1975) đến nhà ông Y.N.N. (SN 1972, cùng trú phường Tân Lập) để uống rượu.

Nghi phạm Y Khiêng Mlô tại trụ sở Công an phường. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Trong lúc ăn nhậu, Y Khiêng Mlô xảy ra mâu thuẫn với ông Y.K.N. và dùng tay, chân đánh, đạp nhiều lần vào nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Dù được đưa đi cấp cứu, ông Y.K.N. đã tử vong vào khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày do thương tích nặng.

Xác định Y Khiêng Mlô là nghi phạm gây án, Công an phường Tân Lập khẩn trương truy xét. Đến khoảng 17 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực Thác Nhà Đèn, buôn Kô Siêr, phường Tân Lập.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an phường Tân Lập đã bàn giao nghi phạm cùng hồ sơ, tang vật liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đắk Lắk: Truy bắt đối tượng bắn 5 phát súng khiến một người tử vong VOV.VN - Tối 2/7, Công an tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương điều tra, truy bắt đối tượng gây ra vụ nổ súng khiến một người đàn ông tử vong trước một quán nước trên đường Trần Nhật Duật, phường Buôn Ma Thuột.