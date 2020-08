Giả danh Cảnh sát hình sự đọc lệnh bắt người, 2 đối tượng bị bắt giữ

Hai đối tượng bị bắt gồm, Trần Văn Sơn (SN 1979, thường trú số 7A đường Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình) và Trần Hồng Thái (SN 1983, hộ khẩu thường trú Khoái Châu - Hưng Yên).

Hai đối tượng giả danh cảnh sát hình sự Bộ Công an.

Một số tang vật bị công an thu giữ.

Một số giấy tờ và phương tiện tang vật công an tạm giữ để điều tra.

Theo đó, lúc 28/8/2020, bà Lim Thị H. (SN 1966, ngụ đường Nhật Tảo, Phường 7, Quận 11) đang ở trong nhà thì bất ngờ xuất hiện một chiếc một xe ôtô biển số xanh 80B-2547 dừng trước cửa nhà. Trần Văn Sơn mặc cảnh phục thiếu tá còn Trần Hồng Thái thì mặc cảnh phục thiếu úy. Cả hai nước vào nhà bà H. rồi yêu cầu bà này vào nhà sau đó đọc lệnh bắt. Thấy khả nghi, bà H liền báo công an địa phương. Công an Phường 7 và Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 11 nhanh chóng có mặt hiện trường, yêu cầu hai đối tượng nêu trên xuất trình giấy tờ tùy thân. Sau một hồi lớn tiếng, hai đối tượng có xuất trình một số giấy tờ, nhưng bị công an địa phương xác minh đều là giả.

Công an Quận 11 tiến hành tạm giữ và di lý 2 đối tượng cùng tang vật chiếc xe biển xanh 80B-2547 về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc động cơ, mục đích giả danh của 2 đối tượng này./.