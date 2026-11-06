Gia đình bị hại kháng cáo toàn bộ bản án vụ nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long

Theo chị Phương, sau khi gửi đơn kháng cáo toàn bộ bản án, gia đình tiếp tục có đơn kháng cáo bổ sung, đề nghị Tòa án nhân dân khu vực 4 làm rõ danh tính và vai trò của người ngồi cạnh tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung trên xe tải vào thời điểm xảy ra tai nạn là ai; đồng thời xác định người này có trách nhiệm gì liên quan đến vụ việc.

Nguyễn Văn Bảo Trung tại phiên toà sơ thẩm.

Trước đó, ngày 15/10, Tòa án nhân dân khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Tòa cũng buộc gia đình bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại hơn 246 triệu đồng.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung 2 năm 6 tháng tù.

Việc gia đình bị hại kháng cáo toàn bộ bản án đồng nghĩa vụ án sẽ được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Gia đình mong muốn những nội dung còn băn khoăn, đặc biệt là vai trò của người ngồi cạnh tài xế trên xe tải khi xảy ra tai nạn, được cơ quan tiến hành tố tụng làm rõ.