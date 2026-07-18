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VOV.VN - Công an xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có báo cáo ban đầu vụ việc người dân livestream phản ánh CSGT truy đuổi, đánh nam thanh niên đi xe đạp điện.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_gia-lai-thong-tin-ban-dau-clip-phan-anh-csgt-truy-duoi-danh-nguoi-vi-pham_1.m3u8
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Từ khóa
Gia Lai thông tin ban đầu clip phản ánh CSGT truy đuổi, đánh người vi phạm
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2026-07/tiktok_gia-lai-thong-tin-ban-dau-clip-phan-anh-csgt-truy-duoi-danh-nguoi-vi-pham_1.m3u8
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