Giả làm xe ôm, hai thanh niên trộm cắp trong đêm

Trước đó, khoảng 4h sáng ngày 24/8, tổ công tác Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội trong quá trình tuần tra đêm phát hiện một đối tượng mặc áo Grab đi xe máy, chở theo một người đàn ông có biểu hiện khả nghi, vừa đi vừa ngó nghiêng quan sát nhà hai bên đường.

Đối tượng Nguyễn Quốc Hưng

Tiến hành kểm tra hành chính, tổ công tác phát hiện trong người đối tượng ngồi sau có 3 chiếc điện thoại di động. Đấu tranh khai thác tại chỗ, hai đối tượng thừa nhận số điện thoại trên vừa trộm cắp tại khu nhà trọ tại ngõ 5 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Tại cơ quan Công an, lý lịch bất hảo của 2 đối tượng được xác minh làm rõ là Nguyễn Khắc Hùng (SN 1984; HKTT: tổ 24 Nghĩa Đô, Cầu Giấy; có 1 tiền sự về sử dụng trái phép chất ma túy) và Nguyễn Quốc Hưng (SN 1985; HKTT: B3 Kim Liên, Đống Đa; có 4 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản).

Các đối tượng khai nhận, thường xuyên đi lang thang các tuyến phố, khi phát hiện thấy nhà nào sơ hở, Hùng sẽ tìm cách đột nhập lấy tài sản, Hưng đóng vai lái xe Grab ở gần đó sẵn sàng chở Hùng tẩu thoát.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hùng

Một trong những thủ đoạn của nhóm này là sử dụng gậy để “câu” điện thoại, túi xách qua cửa sổ.

Ngoài vụ trộm vừa nêu, hai đối tượng khai nhận còn gây ra 3 vụ khác tại đường Nghi Tàm, Tây Hồ; đường Nguyễn Đình Hoàn, Cầu Giấy và ngõ 267 Hoàng Hoa Thám lấy đi 1 máy tính xách tay, 5 điện thoại di động và đồng hồ điện tử khác, sau đó bán lấy tiền tiêu xài.

Công an Thành phố thông báo những ai là nạn nhân bị trộm cắp tài sản tại các khu vực trên hoặc bị thủ đoạn tương tự thì đến Công an quận Cầu Giấy (SĐT 0692198205) để trình báo hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội./.

