Giả vờ đi mua đồ nhậu để trộm xe của em rể

Cùng với việc khởi tố bị can đối với Toàn, Công an quận Liên Chiểu cũng đang tích cực vận động, truy bắt đồng phạm của Toàn là Nguyễn Công Sơn, 25 tuổi, trú phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà về cùng hành vi trên.

Do cần tiền tiêu xài, Sơn bàn bạc và thống nhất với Nguyễn Song Toàn sẽ rủ em rể họ của mình là Nguyễn T.H., 23 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) đi nhậu, sau đó tìm cách trộm xe máy của anh H. để bán lấy tiền.

Tang vật vụ trộm

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26/5, Sơn và Toàn đến nơi ở gặp anh H. và vợ cùng 1 người bạn đang chơi tại đây. Cả nhóm rủ nhau đến bờ biển thuộc tổ 30, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu để nhậu. Trong quá trình ngồi nhậu, lợi dụng lúc anh H. xuống biển tắm và để chìa khóa xe trên bờ, Sơn lấy chìa khóa xe cất giữ trong người, sau đó nói rằng đi mua thêm mồi về nhậu.

Có được chìa khóa xe, Sơn ra hiệu cho Toàn rời khỏi chỗ nhậu, sau đó cả hai đến mở khóa xe và chạy ra thành phố Đồng Hà cầm cố với giá 7 triệu đồng. Sau khi trừ tiền lãi cầm cố trong vòng 1 tháng là 700 ngàn đồng, còn lại 6,3 triệu đồng, Sơn mua hai vé tàu để đi thành phố Hồ Chí Minh với giá 2 triệu, đưa cho Toàn 2 triệu, còn lại Sơn giữ.

Ngày 27/5, Sơn và Toàn đến ga Đà Nẵng thì Toàn thay đổi ý định không đi thành phố Hồ Chí Minh nữa nên đã xuống ga, còn Sơn tiếp tục đi vào thành phố Hồ Chí Minh. Khi xuống ga Đà Nẵng, Toàn nhờ một người hành nghề xe ôm đến tiệm cầm đồ trên đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu để chuộc lại điện thoại di động mà Toàn đã cầm cố trước đó.

Nắm được thông tin Toàn có mặt tại Đà Nẵng, anh H. lập tức báo Công an phường Tân Chính, quận Thanh Khê đến giữ Toàn. Tại trụ sở Cơ quan công an, Toàn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã thu giữ được xe máy của anh H. và số tiền 2 triệu đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an quận Liên Chiểu tiến hành điều tra làm rõ./.