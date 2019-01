Giải cứu bé gái 4 tuổi ở Hà Nội bị bố có biểu hiện “ngáo đá” khống chế

PC_Article_AfterShare_1

Ngày 13/1, lãnh đạo Công an phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội) thông tin, cơ quan công an đã giải cứu an toàn bé gái (khoảng 4 tuổi) từ tay người đàn ông nghi ngáo đá.

Trước đó, vào khoảng 10h53, ngày 12/1, Công an TP Hà Nội tiếp nhận thông tin tại khu vực cầu Kim Đồng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) có 1 người đàn ông (biểu hiện “ngáo đá”) tay ôm 1 bé gái (khoảng 4 tuổi) liên tục la hét và có biểu hiện hung hãn.

Một số người tìm cách tiếp cận để bế cháu bé nhưng người đàn ông này vẫn cố gắng khống chế. Cho đến khi lực lượng chức năng xuất hiện, người đàn ông này mới chịu ôm cháu bé đi khỏi khu vực cầu Kim Đồng.

Phát hiện hướng di chuyển, đặc điểm của người đàn ông trên, Công an TP Hà Nội thông báo cho Công an quận Hoàng Mai và các lực lượng chức năng trên địa bàn để phối hợp xử lý.

Đến 10h cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai đã khống chế được người đàn ông này tại trước nhà số 6, phố Kim Đồng, giải cứu an toàn cháu bé và đưa về trụ sở Công an phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai để xác minh, xử lý.

PC_Article_Middle

Qua xác minh sơ bộ, cơ quan công an xác định được người đàn ông này là Trần Văn Ninh (SN 1984, ở xã An Hòa 2, huyện Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị), còn cháu bé trên là con đẻ của Ninh.

Đến 13h cùng ngày, Ninh vẫn chưa tỉnh táo./. Làm chết người trong cơn "ngáo đá", Châu Việt Cường bị truy tố tội gì? VOV.VN - Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Việt Cường về tội "Giết người". Sát hại mẹ và em trai: Nghi can rời khỏi nhà với “động thái “ngáo đá VOV.VN - Có người nhìn thấy Bảo rời khỏi nhà với những động thái như kẻ “ngáo đá” sau khi ra tay sát hại mẹ và em trai. Trưởng công an xã bị đối tượng nghi “ngáo đá” đâm tử vong Khoảng 7h sáng 25/12, quá trình khống chế một đối tượng nghi ngáo đá, Trưởng Công an xã Tiến Lợi đã bị đối tượng đâm tử vong.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER