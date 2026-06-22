Giải cứu nữ sinh viên khỏi sự lôi kéo của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ”

Ngày 22/6, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng chức năng vừa hỗ trợ một gia đình tìm lại con gái là sinh viên năm nhất đại học. Sau khoảng thời gian nữ sinh này bị lôi kéo tham gia sinh hoạt trong tổ chức "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ", gia đình đã đoàn tụ lại cùng nhau.

Trước đó, ông N.V.Q gửi đơn trình báo lên nhà chức trách về việc con gái ông có biểu hiện thay đổi nhận thức, lối sống và nhiều lần bỏ nhà đi không báo gia đình. Nguyên nhân do nữ sinh tham gia một tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép là "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ". Phòng An ninh nội địa (Công an TP Hà Nội) đã phối hợp Công an phường Hà Đông xác minh vụ việc.

Một buổi sinh hoạt của "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ". (Ảnh: CACC)

Sau khi điều tra, xác minh, cơ quan công an nhanh chóng tiếp cận, tuyên truyền, vận động nữ sinh từ bỏ "Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" để quay về với gia đình.

Ông N.V.Q, đại diện gia đình đã có thư cảm ơn Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phòng An ninh nội địa và Công an phường Hà Đông vì đã tận tình hỗ trợ, giúp gia đình sớm đoàn tụ.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và phụ huynh, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để lôi kéo người tham gia các hội nhóm hoạt động trái pháp luật.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.

"Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ" không được Nhà nước cấp phép.