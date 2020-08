Giao lưu điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua lực lượng Công an nhân dân

Sáng 7/8, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức Chương trình Giao lưu, gặp mặt 75 điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng Công an nhân dân, 15 điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020.

Đến dự có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư.

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân khẳng định: Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, 75 năm qua, lực lượng công an luôn quan tâm và thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” được nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong 5 năm qua trong nỗ lực thực hiện nhiệm vụ 58 đồng chí đã anh dũng hy sinh, 1642 đồng chí bị thương.

Ông Thuận Hữu bày tỏ mong muốn và đề nghị Bộ Công an tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện để các phóng viên, biên tập viên luôn bám sát thực tiễn hoạt động của lực lượng Công an, từ đó có những tác phẩm báo chí chất lượng cao, hấp dẫn về đề tài an ninh, trật tự trên Báo; tuyên truyền, biểu dương nhiều hơn nữa những chiến công, thành tích, các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt của lực lượng Công an, góp phẩn cổ vũ động viên cán bộ, chiến sĩ và xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong quần chúng nhân dân.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đại diện cho các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" giai đoạn 2015-2020, đã chia sẻ những câu chuyện, kinh nghiệm cá nhân trong đấu tranh trấn áp tội phạm cũng như thi đua lập thành tích chào mừng 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Ở địa bản trọng điểm, vùng biên giới của Tây Nguyên, Thượng tá Y Mai Anh, Trưởng Công an huyện Mang Yang, Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ, Tây Nguyên là một địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đồi núi và tập trung nhiều dân tộc anh em sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn. Các thế lực luôn nhắm tới địa bàn này để lôi kéo, kích động, một số bộ phận nhân dân nhận thức còn hạn chế, dễ bị lôi kéo vi phạm pháp luật.

Chính vì vậy, xác định được đây là mục tiêu trọng điểm cũng như nhiệm vụ then chốt cho nên lực lượng Công an cơ sở, ngoài nghiệp vụ của lực lượng công an, các cán bộ chiến sỹ trong đơn vị phải tranh thủ tiếp xúc đối với những người có uy tín như già làng, trưởng bản để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước giúp người dân hiểu và tin theo trong thực hiện các chính xác an sinh, xã hội, xây dựng nông thôn mới, tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia tố giác tội phạm…

Giao lưu với các đại biểu điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua của lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2015-2020.

Cùng với đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thượng tá Mai Anh cho rằng, lực lượng chức năng phải vận dụng sáng tạo việc giúp nhân dân những công việc hằng ngày trong cuộc sống, tạo điều kiện cho người dân tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế. Qua đó tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số có cuộc sống tốt hơn. Từ đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của nhân dân.

Tại buổi giao lưu, Thượng tá Phạm Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, Công an tỉnh Hòa Bình, cho biết, mặc dù tỉnh Hòa bình không có đường biên giới, nhưng có quốc lộ 6 từ Hà Nội lên các tỉnh Tây Bắc. Vì vậy, ma túy thường xuyên được thẩm lậu từ các tỉnh như Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, sau đó được vận chuyển trên quốc lộ 6 đi qua địa bàn tỉnh Hòa Bình về Hà Nội cũng như đưa đi các tỉnh miền xuôi và đưa sang nước.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu ý kiến.

Theo chia sẻ Thượng tá Phạm Hùng, trong thời gian qua, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, công an tỉnh cũng đã liên tục đấu tranh triệt phá nhiều đường dây ma túy, nhưng vẫn còn xuất hiện rất nhiều đường dây mua bán, vận chuyển lớn và manh động ở mức độ sẵn sàng sử dụng vũ khí hoặc lao xe vào lực lượng công an để trốn tránh.

Gần đây nhất, tháng 10/2019 đơn vị tổ chức bắt quả tang đối tượng vận chuyển được 6kg ma túy đá 4 bánh heroin. Theo chia sẻ Thượng tá Hùng, quá trình vây bắt hai đối tượng này, đơn vị gặp nhiều khó khăn. Trong lúc tiến hành vây bắt, xe đối tượng lao thẳng vào xe lực lượng chức năng và liên tục tiến lùi. Các đối tượng thì cố thủ trong xe buộc các cán bộ chiến sỹ phải nổ súng. Để vây bắt thành công, Thượng tá Hùng phải ra lệnh cho cán bộ sử dụng búa đập kính, ném lựu đạn cay lựu đạn nổ vào trong xe.

Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan báo chí trên cả nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, luôn đồng hành cùng lực lượng Công an nhân dân trên mọi mặt trận, góp phần hiệu quả bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực phục vụ và bảo vệ người dân trong thời kỳ đất nước hội nhập sâu rộng./.