Giật mình số tiền “khủng” dưới chiếu bạc của những tay chơi Bình Dương

1. Cảnh sát bao vây sòng bạc tiền tỷ trong nhà hàng tiệc cưới. Tối 27/7, Công an TP Thủ Dầu Một bất ngờ ập vào nhà hàng tổ chức tiệc cưới trên địa bàn phường Phú Lợi (TP. Thủ Dầu Một) bắt quả tang 38 đối tượng đang đánh bạc trên sảnh 1 của nhà hàng này. Trong ảnh: 38 "con bạc" bị bắt quả tang. Tại hiện trường, công an bắt giữ 38 người, thu giữ gần 2 tỷ đồng tiền mặt và 8.400 USD cùng nhiều tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc. Trong ảnh: Tang vật vụ án. 3. Vụ phạt chuyên viên bị tố 'hiếp dâm' 200.000 đồng: Có thể kiện dân sự. Liên quan đến vụ một chuyên viên phòng tài chính huyện ở Quảng Trị bị tố "hiếp dâm", bị phạt 200.000 đồng, chuyên gia pháp lý cho rằng, nạn nhân có thể khởi kiện dân sự. Trong ảnh: Chị N.T.L.A (chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch H.Triệu Phong, Quảng Trị) tố cáo ông Nguyễn Bình Triệu (cũng là chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch H.Triệu Phong) “hiếp dâm” vào ngày 21/6. Ảnh: Thanh Lộc. 4. Đưa bảo mẫu về trụ sở Công an để làm rõ hành vi bạo hành. Tại Công an xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, bảo mẫu N.H.P (27 tuổi, bảo mẫu Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh) bước đầu khai nhận do cháu D., biếng ăn và thường xuyên nôn ói nên P., đã dùng tay đánh vào vùng má cháu. Trong ảnh: Hình ảnh cháu D với má trái sưng tấy vì bị cô P đánh và cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Công an nhân dân). 5. Chuẩn bị xét xử vụ án Đinh Ngọc Hệ cùng các đồng phạm. Vụ án Đinh Ngọc Hệ (Út Trọc) và các đồng phạm sẽ được Tòa án Quân sự Quân khu 7 đưa ra xét xử vào ngày 30 - 31/7/2018 tại Hà Nội. Trong ảnh: Cửa hàng xăng dầu Thái Sơn chiều 23/7. (Ảnh : Thanh niên). 6. Tình tiết mới vụ chồng bắt quả tang vợ trong nhà nghỉ ở Thanh Hóa. Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã đình chỉ công tác đối với anh H. để phục vụ cho việc kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo anh này và chị P. giáo viên mầm non vào nhà nghỉ với nhau bị chồng chị P. bắt quả tang. Anh H. đã có gia đình. Chị P. đang trong thời gian ly thân. Trong ảnh: Anh H. và chị P. bị bắt quả tang trong nhà nghỉ. (Ảnh: Vietnamnet). 7. Được bé gái 12 tuổi đồng ý cho “yêu”, 2 trai làng lĩnh án. Ngày 27/7, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Bình (SN 1999, ngụ thôn 16, xã Ea Kly, huyện Krông Pắk) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Bình quen biết với bé gái 12 tuổi, nhận được sự đồng ý của bé gái cho quan hệ tình dục. Bình bị tuyên án 5 năm 3 tháng tù giam. Trong ảnh: Bị cáo Bình tại phiên tòa. (Ảnh: Dân trí).