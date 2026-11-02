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Giật tiền tại cây xăng bất thành, bị bắt khi thực hiện vụ trộm khác ở tiệm bánh

Thứ Hai, 14:39, 02/11/2026
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VOV.VN - Liên quan đoạn clip giật tiền của nhân viên cây xăng trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây (quận Bình Thạnh cũ) đang lan truyền trên mạng xã hội, Công an TP.HCM cho biết người thực hiện hành vi đã bị bắt giữ sau vụ trộm tiền tại một tiệm bánh ở số 18 Nguyễn Cửu Vân, phường Gia Định.

Phòng Tham mưu - Công an TP.HCM cho biết, khoảng 14h45 ngày 30/10, Công an phường Gia Định nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản tại số 18 Nguyễn Cửu Vân. Đối tượng trộm cắp bị chủ tiệm và người dân giữ lại.

Nhận được thông tin, Công an địa phương đã đến hiện trường, xác minh và đưa Phạm Duy Anh (sinh năm 1982, cư trú tại phường Gia Định) - người thực hiện vụ trộm về trụ sở làm việc.

Kết quả xác minh ban đầu, khi đi xe máy ngang tiệm bánh, thấy khu vực bán hàng không có người trông coi, Phạm Duy Anh lén vào mở ngăn kéo lấy tiền. Lúc này chủ tiệm đang làm bánh phát hiện, liền tri hô và đuổi theo khi đối tượng chạy ra xe định tẩu thoát. Người dân đã phối hợp bắt giữ Phạm Duy Anh.

Tại cơ quan công an, Phạm Duy Anh khai nhận hành vi và cho biết trước đó đã thựuc hiện hành vi cướp giật tiền của nhân viên một cửa hàng xăng dầu tại số 160 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thạnh Mỹ Tây.

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Phạm Duy Anh tại cơ quan công an.

Theo lời khai, sau khi đổ xăng, thấy nhân viên cầm tiền bán hàng, người này đã giật xấp tiền rồi tăng ga bỏ chạy. Tuy nhiên, nhân viên giữ chặt nên Phạm Duy Anh không chiếm đoạt được tiền và rời khỏi hiện trường.

Công an phường Gia Định phối hợp Công an phường Thạnh Mỹ Tây xác minh, tìm người bị hại. Đến 23h30 phút cùng ngày, anh H.P.T.C., nhân viên cây xăng, đến trình báo. Anh C. cho biết trước đó chưa báo công an vì không bị mất tài sản.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định.

 

Tỷ Huỳnh/VOV-TPHCM
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