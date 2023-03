Giết hàng xóm vì tranh chấp đất, người đàn ông ở Bình Phước bị kết án 15 năm tù

Người đàn ông bị hàng xóm đâm tử vong ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 8/1, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông T.T.P (sinh năm 1970; ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông). Bước đầu, công an đã tạm giữ hình sự nghi can là hàng xóm của nạn nhân.