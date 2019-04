Giết người, cướp tài sản để lấy tiền… cưới vợ

Ngày 22/4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đang tạm giữ đối tượng Bùi Thanh Tân (tên gọi khác là Ròm, SN 1992, trú tại xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nghi can Bùi Thanh Tân tại CQĐT

Nạn nhân là bà Trần Thị Thu Nga (SN 1973, cùng trú tại xã Bình An, huyện Thủ Thừa).



Bước đầu, nghi phạm khai nhận, do không có tiền để tổ chức lễ ra mắt họ nhà gái và làm đám cưới nên Tân đã nảy sinh ý định phạm tội.

Theo đó, kế hoạch ngày 21/4, Tân sẽ tổ chức lễ ra mắt họ hàng nhà người yêu nhưng đối tượng lại thiếu tiền. Biết bà Nga sống một mình, thường đi vắng nên Tân nảy sinh ý định trộm tài sản.

Khoảng 15 ngày 19/4, Tân đột nhập vào thì bà Nga đang có ở nhà nên Tân đã khống chế, dùng tay siết cổ cho đến khi nạn nhân bất động rồi lấy gần 13 triệu đồng.

Ngay trong chiều 19/4, sau khi gây án, Tân đưa vợ sắp cưới ra tiệm vàng ở thị trấn Bến Lức (Long An) mua trang sức để chuẩn bị cho ngày lễ ra mắt hai họ.

Quá trình điều tra, rà soát các đối tượng trên địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã phát hiện Tân có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã triệu tập về trụ sở để làm rõ.

Tại CQĐT, bước đầu nghi can Tân đã khai nhận hành vi phạm tội của y.

Được biết, bà Nga sống một mình và làm nghề kinh doanh thức ăn gia súc. Bà Nga có một người con gái đang đi học ở TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, khoảng 17h chiều 19/4, người thân phát hiện bà Trần Thị Thu Nga nằm chết trên nền nhà riêng (ở ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa). Theo thông tin ban đầu, trên cổ nạn nhân có vết bầm tím, miệng chảy máu. Ngay sao đó, sự việc được báo lên cơ quan công an.